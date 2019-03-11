شاهد.. أول مدرسة باليه في صعيد مصر





تم افتتاح مدرسة الباليه، لفتيات تحدين العادات والتقاليد والصعاب التي واجهتهن خلال التدريبات الشاقة للوصول إلى حلم كان يبدو مستحيلا فيما مضى.



وقالت صاحبة فكرة افتتاح المدرسة، إن الفكرة لاقت رفضًا فى أول الأمر لأنها ضد العادات والتقاليد الصعيدية، ولكن بعد افتتاحها بدأ التفكير بطريقة إيجابية في الأمر؛ حيثُ ازداد الإقبال عليها خاصًة لتعليم الاطفال.

عرض برنامج "صباح العربية" المذاع عبر فضائية "العربية"، الإثنين،تقريرا يرصد أول مدرسة باليه في صعيد مصر بـ "المنيا".