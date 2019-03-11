تسوية المنازعات المالية بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة النصر للبترول

عقد اللواء بحرى أ.ح / أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر،اجتماعا موسعا مع المختصين بشركة النصر للبترول لمناقشة المنازعات المالية بين الهيئة وشركة النصر للبترول والتوصل لتسوية مناسبة لسداد مستحقات الهيئة منذ عام 2013 وإنهاء الخلاف الذي وصل لقضايا تحكيم.



وتم الاتفاق على قيام شركة النصر للبترول بسداد قيمة 50% من إجمالى المديونية المستحقة للهيئة حتى 30 يونيو 2017 والتزامها بسداد باقى المديونية فى موعد أقصاه 30 يونيو 2019،على أن يتم سداد كافة مديونية الشركة بانتهاء عام 2019 على أن يتم تحرير عقد مقابل انتفاع للشركة ( طبقا للقرار الوزارى 800 ) فى حالة التزامها بالسداد طبقا للاتفاق المبرم مع الهيئة .



ويأتى ذلك فى إطار مساعى الهيئة نحو تحصيل مستحقاتها لدى الشركات و التوكيلات المتعاملة معها و حرص رئيس الهيئة على متابعة و تحصيل تلك المستحقات اولا بأول دون تأخير و حفاظا على اموال الهيئة و تشجيعا لشركة النصر للبترول وهى إحدى شركات القطاع العام .



