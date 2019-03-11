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رياضة

محاولات قوية لإنقاذ ملعب بورسعيد من الاستبعاد فى تنظيم أمم أفريقيا

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:10 م
بطولة الأمم الإفريقية
بطولة الأمم الإفريقية
عمرو الحلواني
يبذل مسئولو محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان جهودا كبيرة من أجل إنقاذ استبعاد ملعب " بورسعيد " من استضافة بطولة الأمم الإفريقية 2019 والمقرر إقامتها فى مصر خلال شهر يونيو المقبل.

ويسابق المسئولون الزمن لتجهيز الملعب بأفضل شكل ممكن من أجل دخوله حسابات اللجنة المنظمة مرة أخرى بعد أن كانت هناك انباء قوية تشير إلى استبعاده من استضافة البطولة لوجود بعض التحفظات الهندسية خاصة بالمدرجات.

ومن المقرر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة ، حسم موقف ملعب بورسعيد من استضافة بطولة الأمم الإفريقية بشكل رسمى أو من عدمه ، وإن كانت جميع المؤشرات تؤكد إنه صعب للغاية تجهيز مدرجاته فى الوقت الحالى .

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