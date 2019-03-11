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أخبار العالم

تطورات جديدة في قضية اغتيال شقيق زعيم كيم جونج-أون

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:19 م
صدى البلد
حسن محرم
شهدت قضية اغتيال اخو كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، تطورات جديدة مع إطلاق سراح واحدة من متهمتين اثنتين بتنفيذ عملية الاغتيال لصالح كوريا الشمالية.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن القضاء الماليزي أوقف اليوم الاثنين، الملاحقات ضد سيتي أيسياه، المواطنة الأندونيسية المتهمة بالمشاركة في اغتيال كيم جونج-نام، أخ زعيم كوريا الشمالي، كيم جونج أون في 13 فبراير 2017.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي أيسياه أطلق سراحها ويمكنها الآن العودة إلى بلدها في أندونيسيا، بحسب النائب العام، وعلى الرغم من إطلاق سراحها، إلا أن المحكمة رفضت مطالب محاميها بتبرئتها كاملة من الاتهامات الموجهة إليها في هذه القضية.

وأثار قرار إطلاق سراح المواطنة الأندونيسية، دهشة المراقبين للقضية، إذ أنه من المفترض أن تستمع المحكمة اليوم الاثنين، شهادة المتهمة معها في القضية.

وكانت المواطنة الأندونيسية قد اتهمت مع مواطنة فيتنامية تدعى دوان تاي هوونج، بإلقاء محلول مسمم عصبي على وجه كيم جونج نام في مطار كوالا لامبور.

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