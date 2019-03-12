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تعرف على طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:20 ص
العدادات مسبوقة
العدادات مسبوقة الدفع
وفاء نور الدين
بدأت شركات توزيع الكهرباء، تفعيل خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال الهاتف المحمول بحيث يمكن للمشترك شحن رصيد عداد الكهرباء الخاص به من خلال تطبيق GT Pay عبر المحمول.

وتسعى وزارة الكهرباء لتعميم آلية الدفع في الموبايل الذي لا يدعم خاصية Nfc ليتمكن جميع المشتركين من عملية الشحن من خلال الموبايل.

وبدأت شركة جنوب القاهرة تفعيل الخدمة بإدارة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وعلى المشترك الذي يرغب في الشحن من خلال الهاتف الذى يدعم خاصية NFC التوجه إلى فرع أكتوبر وزايد لاستبدال كارت الشحن الخاص بالعداد مجانًا.

ويقوم المشترك بتحميل التطبيق الموجود من جوجل بلاي واسمه: GT Pay، ويمكن تحميل التطبيق من هذا الرابط :

https://play.google.com/store/apps/details?id=gtpay.gtronicspay.com&hl=ar


ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال التطبيق لقراءة البيانات، بوضع القطعة النحاسية الموجودة بكارت الشحن أمام كاميرا الموبايل، فيعرض لك التطبيق الاستهلاك الكلي، واستهلاك الشهر الحالي، والرصيد في العداد، واستهلاك 12 شهر سابقين، وقيمة آخر شحن.

وعند شحن العداد، يتم وضع القطعة النحاسية الموجودة بالكارت أمام كاميرا الموبايل، والتي من خلالها يتم قراءة البيانات ويوضح لك التطبيق المبلغ المطلوب ثم يتم نقل الرصيد إلى العداد مباشرة من خلال الفيزا الخاصة بك بقناة الدفع.
تعرف على طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل
تعرف على طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل
تعرف على طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل

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