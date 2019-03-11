ضيوف الرحمن .. إعلان نتيجة قرعة حج الداخلية بالمحافظات من 16 إلى 21 مارس

اعلنت وزارة الداخلية عن توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/3/2018 ، وحتى يوم الخميس الموافق 21/3/2019.



وذلك على النحو التالى:

السبت الموافق 16/3/2019

إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح ).



الأحد الموافق 17/3/2019

إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية).



الإثنين الموافق 18/3/2019

إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - المنيا - البحيرة).



الثلاثاء الموافق 19/3/2019

إجراء القرعة بمديريات أمن ( قنا - الدقهلية - السويس - كفر الشيخ ).



الأربعاء الموافق 20/3/2019

إجراء القرعة بمديريات أمن التالية (الأقصر - الجيزة - البحر الأحمر- الغربية).



الخميس الموافق 21/3/2019

إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية (أسوان - القاهرة - جنوب سيناء- المنوفية ).



وذلك فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1440هـ / 2019م).



وكانت وزارة الداخلية أعلنت، عن مد فترة قبول طلبات الحج بالمراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن، وعلى شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف حتى اليوم الإثنين الموافق 11 مارس بدلًا من الخميس الماضى الموافق 7 /3 /2019م، تيسيرًا على المواطنين.



