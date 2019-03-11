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اقتصاد

إطلاق النسخة الثانية لريادة الأعمال الأربعاء المقبل بالإسكندرية

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:24 م
صدى البلد
آية الجارحي
ينظم المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 مارس الجاري بمكتبة الإسكندرية، فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "مصر الريادية"، بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم الفني والمهني "tvet".

وقال أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، إن النسخة الثانية من " مصر الريادية"، تستهدف دعم ريادة الأعمال بمصر، في ظل التحول الذي تشهده مصر في دعم القطاع مؤخرًا.

ويشارك بالمؤتمر عددٌ من المؤسسات المحلية والعالمية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح التعليم الفني والمهني، إضافة إلى خبراء دوليين، ومهتمين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر وسبل دعمها وتعزيزها بالاقتصاد المصري.

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