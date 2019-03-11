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مرأة

دراسة: النسيان يدل على الذكاء

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:22 م
صدى البلد
هاجر هانئ
أفادت دراسة حديثة نشرت فى جريدة "إندبندنت" البريطانية، بأن النسيان المتكرر ليس دليل على الغباء أو وجود مشاكل في دماغ الإنسان، كما يعتقد العديد من الأشخاص، لكنه من الممكن أن يكون مؤشرًا على ذكاء الشخص.

وأضافت الدراسة التى أجراها العلماء فى جامعة "تورنتو" الكندية، أن النسيان يدل على قدرة أكبر لدى الدماغ وبالتالي فهو مؤشر على ذكاء الشخص وليس كما يعتقد البعض، فوجد أن الذاكرة القوية جدا أمر مبالغ فيه، بينما النسيان يحمل منفعة جيدة للإنسان، وقد أكدت الدراسة أن النسيان علامة صحية تعني أن الدماغ يحتفظ بالأمور الأكثر أهمية وهو المطلوب.

وأشار البروفيسور بليك ريتشلاند، إلى أن من المهم أن ينسى الدماغ التفاصيل غير المهمة، وأن يركز أكثر على الأمور التي تساعدنا في اتخاذ قرارتنا، كما لابد من نعلم أن الرياضة تزيد من عدد الخلايا العصبية في منطقة (قرن أمون) حيث نحتفظ بتلك التفاصيل من حياتنا التي لا تفيدنا في الواقع، وربما تمنعنا من اتخاذ قرارات سليمة في حياتنا".



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