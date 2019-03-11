أمين الفتوى يقدم نصائح للتركيز في الصلاة.. فيديو

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التركيز في الصلاة يذهب حينما يكون عنده شواغل دنيوية كثيرة.



وأضاف فخر، في لقائه على فضائية "الناس"، أنه للسيطرة على هذه الشواغل الدنيوية الكثيرة فينبغي علينا أن نخلي القلب لله ونفرغه من أى شئ ونجعله خاليا لله، ونستحضر عظمة الله تعالى ونتهيأ نفسيا قبل الصلاة.



وأشار إلى أنه لا ينبغي أن نؤدي الصلاة أداءا فعليا فقط وعلينا استشعار وقوفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى ونتيقن أن أمورنا الدنيوية إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى.