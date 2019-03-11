من يخلف الخشن فى أشمون.. 18 مرشحا يتصارعون على اقتناص المقعد البرلماني.. صور

"منافسة شرسة وصراع كبير" في ثاني أيام الانتخابات التكميلية بدائرة اشمون بمحافظة المنوفية، يتنافس أبناء القرى والمدينة لاقتناص مقعد محمود الخشن عقب وفاته.



حشد كبير وتفتيت أصوات تشهدها قرى مركز أشمون وخاصة بعد دفع بعض القرى باثنين من المرشحين مما أدى الى تفتيت الأصوات مثل قرية شما، حيث يخوض ابراهيم موسي رمز العنب في مواجهة عاطف العمرى.



وكذلك قرية طهواى التي تسعي فيها عائلة الخشن للاحتفاظ بالمقعد بترشيح شقيقه احمد الخشن، كما ترشح ابن القرية فريد العياط، وسط محاولات كبيرة منهم لنيل ثقة أهالي القرية للخروج للتصويت لهم.



وفي سمادون، تم الدفع بابن القرية محمد فتحي خلاف وهي مسقط رأس النائب الحالي محمود محي الدين في منافسة كبيرة لاحتفاظ القرية بمقعد آخر في مجلس النواب.



فيما يسعي أبناء مدينة اشمون لاقتناص المقعد بعد خوض المرشح القبطي الوحيد حاتم مجلع الانتخابات والذي يحظى بشعبية كبيرة، محاولين حشد اكبر عدد من الأصوات للدخول في الإعادة مع احد المرشحين.



ويبلغ عدد الناخبين نحو 488 الفا و955 مواطنا ممن لهم حق التصويت في الانتخابات بمركز ومدينة اشمون في 185 لجنة انتخابية في 95 مقر انتخابي.



ويتنافس نحو 18 مرشحا جميعهم مستقلين عدا مرشح واحد حزبي.



والمرشحين هم: "أحمد محمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن وحصل على رمز القلم، باسم عبد الله سليمان مرشح مستقل وحصل على رمز الكف، عاطف جمعة إبراهيم العمري مستقل وحصل على رمز الأسد، أحمد السيد سلامة مستقل رمز الشمعة، أحمد علي خفرع مستقل رمز المدفع، السيد فوزي السيد أحمد مستقل رمز الساعة، فريد عبد الخالق العياط مستقل رمز الفراشة، وحاتم مجلع ميتوشلح مستقل رمز الحصان".



و"شريف رمضان الحنفي مستقل رمز السفينة، عبدالعزيز إبراهيم الجنزوري مستقل رمز النجفة، ومحمد فتحي خلاف مستقل رمز التليفون المحمول، وأسامة حمدي محمد حافظ مستقل رمز التمساح، وسمير سلامة إبراهيم مستقل رمز الصقر، وحامد محمد برهومة مستقل رمز كشاف الإضاءة، ومحمود فرج القاضي مستقل رمز عباد الشمس، أشرف محمد الرفاعي مستقل رمز التلفزيون، محمد محجوب قابيل مستقل، وإبراهيم عبد السيد موسى مستقل رمز عنقود العنب".