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مرأة

مكثف وبروتين للشعر.. 10 فوائد لاستعمال البابايا وإليك وصفتين

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:55 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يريد الجميع شعرا قويا وطويلا وصحيا، لأن الشعر المغذى على الفور يجعل مظهر الشخص يبدو أكثر جمالا، ولكن لا ينعم الجميع بشعر لامع وناعم وطويل، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على شعر مثالي، يمكن أن تكون العلاجات المنزلية هي الخيار الأفضل.

هل حاولت استخدام البابايا للعناية بالشعر؟
وفقا لما نشرة موقع بولد سكاى أن البابايا مليئة بمضادات الأكسدة والمعادن والمواد المغذية والألياف، البابايا هي بلا شك واحدة من الخيارات المتميزة للعناية بالشعر، كما أنها تتمتع بعدد من المزايا، أهمها تمنع تساقطه وتعالج والصلع وتحارب القشرة وتعمل كمكثف طبيعي للشعر وتتحكم في الانقسام وتمنع الشيب المبكر من الشعر وتزيل تراكم المواد الكيميائية وتقوي بصيلات الشعر وتجعل شعرك صحيًا ولامعًا وقويًا.

كيفية استخدام البابايا للعناية بالشعر؟
1. البابايا وزيت جوز الهند
يساعد جوز الهند على الحفاظ على بروتينات شعرك الطبيعية ويجعلها قوية وصحية، وله خصائص اختراق عميقة تساعد في تغذية فروة رأسك.

مكونات
2 ملعقة طعام لبابايا
2 ملعقة طعام زيت جوز الهند

 طريقته:
أضف بعض لباب البابايا وزيت جوز الهند إلى وعاء واخفقهما معا.
خذ كمية سخية من الخليط وقم بتدليك فروة رأسك معه.
اسمح ببقائه لمدة ساعة تقريبًا.
اغسله باستخدام الشامبو والبلسم.
كرر هذا مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

2. البابايا والصبار فيرا
الصبار يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات الطبيعية، الى جانب ذلك، فإنه يعزز نمو الشعر ويمنع الحكة على فروة الرأس، كما أنه يعالج قشرة الرأس والمشاكل الأخرى المتعلقة بفروة الرأس، مما يجعل جذور شعرك أقوى وأكثر صحة.

مكونات:
2 ملعقة طعام عصير البابايا
2 ملعقة طعام الألوه فيرا هلام

طريقته:
أضف بعض عصير البابايا إلى وعاء. بعد ذلك ، يستخرج بعض الألوة فيرا هلام من ورقة الألوة وإضافته إلى العصير.
اخلط المكونات معا.
قم بتدليك فروة رأسك واتركها لمدة ساعة تقريبًا مع تغطية رأسك بقبعة الدش.
اغسلها باستخدام الشامبو والبلسم العاديين.
كرر هذه العملية مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

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