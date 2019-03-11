ترفض الرد على حماتها.. سارة نخلة: لا أعاني من عقدة نفسية

قالت الفنانة السورية سارة نخلة إنها لن تتراجع عن قرار الانفصال بشكل رسمي عن زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، مضيفة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها مستمرة في إجراءات الطلاق القانونية، ومؤكدة ثقتها الكاملة في القضاء المصري، مشيرة إلى ثقتها في استعادة أموالها من زوجها، خاصة أنها تملك "إيصالات أمانة" تثبت حصوله على مبالغ مالية كبيرة منها.



ورفضت "سارة" التعليق على تصريحات حماتها التي أدلت بها مؤخرا، والتي أكدت من خلالها أنها كانت ترفض أصلا زواج ابنها من فتاة سورية، وقالت "سارة": "لا تعليق على هذا الكلام، فأنا لن أرد عليها، ولكن الجميع يعلم أنني قبلت الزواج من ابنها، ولم تكن لديه أي إمكانيات مادية، وأنني ساندته ودعمته ماديًا"، مضيفة "كما أني في الحقيقة لا أعرف ما يعيب الفتاة السورية حتى تدلي أي حماة بهذه التصريحات".



وعن موقفها من الزواج مرة أخرى بعد انفصالها عن زوجها قالت "سارة": "لا أفكر في الارتباط حاليًا، ولكن في نفس الوقت لم أصب بعقدة نفسية من الرجال بسبب فشل زواجي، والأمر ليس أكثر من مجرد تجربة لم يكتب لها النجاح".



جدير بالذكر أن سارة نخلة تواصل حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي" الذي تشارك في بطولته مع ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم.