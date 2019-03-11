صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

تمكّنت ماكييرة صينية شابة تدعى هو يوهونغ، من تغيير ملامح شكلها، إلى نخبة من أشهر نجوم ونجمات هوليوود في العالم، وذلك عن طريق استخدام حيلة مستحضرات التجميل فقط، ونجحت بشكل مذهل في أن يبدو وجهها نسخة متقاربة من وجوه أهم المشاهير في العالم.



ونشر موقع Bored Panda 21 صورة لـ"يوهونغ"، بعد تحوّلها بالمكياج لعدة شخصيات عالمية، منهم المغنية الأمريكية الشقراء تايلور سويفت، والنجم العالمي جوني ديب، وأيقونة السينما البريطانية أودري هيبورن، ونجمة الإغراء الراحلة مارلين مونرو، واللاعب الشهير كريستيانو رونالدو، التي استطاعت أيضا أن تعبر بملامحها عن ابتسامته الشهيرة، والنجم الراحل شارلي شابلن، وغيرهم كثير من النجوم والمشاهير حول العالم.



ولم تقف ملامح الماكييرة الصينية الآسيوية، التي تتميّز بالعيون الضيقة والوجه النحيف، عائقًا أمام خوض هذه التجربة الجريئة والفريدة من نوعها.



وأكد الموقع أن خبيرة التجميل الصينية تمتلك حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يصل عدد متابعيه لـ 500 ألف متابع، لافتا أيضا إلى المشاهدات العالية التي تحصدها "يوهونغ" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

