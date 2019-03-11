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تعليم

طلاب مدينة زويل يشاركون بطائرة لحمل الأوزان الثقيلة في مسابقة دولية بأمريكا

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:11 م
صدى البلد
كريم عاطف
يشارك فريق من 13 طالب بجامعة العلوم والتكنولوجيا قسم هندسة الطيران والفضاء بالسنه الثالثة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في أكبر مسابقة دولية على مستوى العالم تقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل في ولاية كاليفورنيا، التى تنظمها SAE الدولية،من خلال تصنيع وتصميم طائرة تعمل بجهاز تحكم عن بعد لحمل الأوزان الثقيلة بدون طيار بأقل استهلاك للطاقة.

وجاءت مشاركة طلاب هندسة الطيران والفضاء في هذه المسابقة تماشيا مع استراتيجية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا التي ترتكز على دعم الابتكار وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لتشجيعهم علي تنمية مهاراتهم والعمل على إعداد جيل قادر علي الابتكار والتطوير وإحداث تأثير في المجتمع المصري بل والعالم .

وأشار الدكتور مصطفى عبد الله رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل إلى أن الدراسة داخل المدينة تهدف إلى إحداث تأثير محوري على المجتمع من خلال الارتقاء بمستوى التعليم إلى مستوى عالمي، من هنا جاء دعم طلبة الطيران والفضاء لتنفيذ مشروعهم و مشاركتهم في اكبر المسابقات الدولية العالمية وتمثيل مصر بها بأحدث ابتكارتهم.

ونوه عبد الله إلى أن الفريق سوف يقوم بمنافسه 75 فريقا من مختلف دول العالم , وتعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها لطلاب هندسة الطيران والفضاء بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل فى هذه المسابقة.

ونوهت الطالبة غدير علام إلى أن الطائرة تزن حوالي 8 كليو جرامات و تستطيع حمل أوزان ثقيلة. هذه الطائرة تعمل بجهاز التحكم عن بعد بواسطة مصدر محدود للقدرة الكهربية (1000وات) بأقل تكلفة ممكنة.

كما أشار الطالب حازم الرفاعي إلى أن الهدف من هذا المشروع هو نشر الوعي بهندسة الطيران والفضاء فى مصر ,والتركيز على التحديات الهندسية الكامنة في تقنيات المركبات الجوية الكهربائية غير المأهولة والتي يتم التحكم فيها عن بُعد.

جدير بالذكر بأن مسابقة Aero Design SAE تعد اكبر مسابقة دولية تقام سنويا في مدينة لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية ,حيث تمثل تحديا حقيقيا للفرق المشاركة في مواجهة تطبيقات هندسية مشابهة للحياة الواقعية كما تقوم الفرق المشاركة في تصميم و تصنيع طائرة يتم التحكم بها عن طريق جهاز للتحكم عن بعد و يمكنها حمل أقصى قدر من الحمولة مع مراعاة سلامة الهيكل وتحقيق أقل وزن ممكن للهيكل فارغ.

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