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تعليم

المحرصاوي: نسعى لتعزيز التعاون العلمي مع مختلف جامعات العالم

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:04 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعرب الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، عن ترحيبه بتعزيز علاقات التعاون العلمى، مع مختلف الجامعات الإسلامية الدولية المعتمدة؛ لإرساء المنهج الأزهرى بأبعاده العلمية الثرية، الذى يُعد ترجمة صادقة أمينة لروح الإسلام، بما يضمن ترسيخ صحيح الدين بمنهجه المعتدل بكل أنحاء العالم، خاصة فى ظل انتشار التنظيمات المتطرفة التى تحاول استغلال الدين فى تحقيق أهدافها الخبيثة.

وقال المحرصاوي، خلال استقباله وفدًا من جامعة المالديف الإسلامية يضم الدكتورة عائشة عبد الستار، رئيس الجامعة، ود. حواء لطيف، ود.على راشد، نائبا رئيس الجامعة، إن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، يُولى اهتمامًا بالغًا بالطلاب الوافدين وإتاحة المنح الدراسية للراغبين فى تلقى العلم من المعاهد والكليات الأزهرية؛ بما يُلبى احتياجات بلادهم من التخصصات العربية والشرعية، والعلوم التطبيقية والإنسانية أيضًا.

وأعرب وفد جامعة المالديف الإسلامية، عن تطلعه لتعزيز التعاون العلمى والثقافى مع جامعة الأزهر؛ لترسيخ قيم الإسلام السمحة فى «المالديف».

جدير بالذكر أن جمهورية جزر المالديف تولى رئاسة الجمهورية بها أحد خريجى جامعة الأزهر الشريف وهو الدكتور مأمون عبد القيوم.

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