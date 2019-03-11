تحمي من الأزمات القلبية ومفيدة للهضم.. 5 فوائد لبذور الطماطم

يفضل العديد من الاشخاص تناول الطماطم التى لا غنى عنها فى أغلب أطباق الطعام ،كشف موقع بولد سكاى عن الفوائد الصحية لتناول بذور الطماطم ،وهى تشمل ما يلى :



1. تساعد في الدورة الدموية وفقا لبعض التجارب السريرية والمهنيين الصحيين في الاتحاد الأوروبي ، يمكن أن يساعد الجل الطبيعي الموجود في الجزء الخارجي من بذور الطماطم على تحسين الدورة الدموية. يساعد في الحد من أي جلطات دموية ويعزز تدفق الدم عبر الأوعية .



2. يمنع تجلط الدم وقد أكدت الدراسات أن البذور تعكس بعض الخصائص مثل الأسبرين. من خلال هذا ، تستهلك بذور الطماطم للحد من مخاطر تجلط الدم هي أكثر صحة بالمقارنة إلى أن من الأسبرين، وهذا لن يشكل أي آثار جانبية مثل النزيف في المعدة وقرحة .



3. بديل للأسبرين

ينصح الأطباء الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى من قبل الأطباء بتناول الأسبرين على أساس يومي. على الرغم من أنه يوفر الإغاثة ، على المدى الطويل ، يمكن أن يكون للأدوية آثار جانبية مثل القرحة. من المعروف أن بذور الطماطم تتشارك في خصائص الأسبرين ولكن بدون الآثار الجانبية. وقد تم التأكيد على أن بذور الطماطم يمكن أن يكون لها تحسن في تدفق الدم للفرد في غضون ثلاث ساعات من استهلاك البذور ، وذلك بسبب الجل الموجود على البذور .



4. جيدة لصحة القلب

على الرغم من عدم وجود دراسات محددة لدعم هذا الادعاء ، إلا أن تأثير بذور الطماطم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية يمكن ربطه مع النظام الغذائي المتوسطي. وقد أشير إلى أن معظم الفوائد التي يقدمها النظام الغذائي هي التي تتعلق بفوائد بذور الطماطم ، وتحسن صحة قلبك هو الأكثر ملاءمة .



5. جيدة للهضم

تم تأكيد أن بذور الطماطم تحتوي على كمية كافية من الألياف الغذائية ، مما يجعلها ضرورية للمساعدة على الهضم. كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية القابلة للهضم و TMEn ، والتي يمكن أن تزيد من تحسين عملية الهضم .