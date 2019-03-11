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محافظات

تكريم مسعفين لأمانتيهما..عثرا على 96 ألف جنيه بـ حادث فى المنيا

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:10 م
صدى البلد
ايمن رياض
كرم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم اثنين من رجال الإسعاف ، عثرا على مبلغ مالي 96 ألف جنيه بحادث على الطريق الصحراوي الشرقي وقاما بتسليم المبلغ لمركز الشرطة، حيث منحهما المحافظ شهادة تقدير ومبلغا ماليا تقديرًا لأمانتيهما.

أكد المحافظ إن ما فعله رجلا الإسعاف في هذه الحادثة يعد نموذجا يحتذي به في الأمانة والشرف في أداء واجبات عملهما وإصرارهما على تأدية الأمانة إلى أهلها رغم الإغراءات التي يتعرض لها الإنسان، مشيرًا إلى أن ذلك ليس بجديد على العاملين في هيئة الاسعاف ، لافتا أن المكافأة لا توازى القيمة الأخلاقية التي قدمها المسعفان والتي أصبحت مثالا وقدوة للجميع.

من جانبه قال الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إن السائق عبيد عامر محمد، والمسعف اشرف محمود عبد الله عثرا على مبلغ 96 ألف جنيه، بحوزة مصاب في حادث سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"ـ الشيخ فضل امام مركز بنى مزار، وسلما المبلغ إلى مركز شرطة بني مزار .



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