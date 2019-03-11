الوطنية لحقوق الإنسان تعقد أولى ندواتها في النمسا بعد إطلاق حملة حق الشهيد

عقدت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ندواتها بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بمدينة ليوبن للتحدث عن حملة حق الشهيد التي أطلقتها المنظمة .



وأكد المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة، أن تلك الحملة تستهدف الدول الأوروبية ذات الطابع الإنساني والتي تحاري الإرهاب، موضحا أن المستشار القانوني للمنظمة على الفيل اتخذ كافة الإجراءات القانونية لدعم هذه الحملة بأوروبا .



ولفت إلى ان تلك الحملة التي اطلقتها المنظمة هي أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء الذي قدموا أولادهم فداء للوطن.