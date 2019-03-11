دينية البرلمان تطالب بترميم المساجد الأثرية الإسلامية في كفر الشيخ

طالب النائب اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ونائب كفر الشيخ، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، بضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الآثار والأوقاف والسياحة مع محافظة كفر الشيخ لترميم المساجد الأثرية الإسلامية فى كفر الشيخ بمدينة فوة، وعمل بانوراما سياحية إسلامية تكون مزارا للعالم أجمع.



وأوضح "الجندى"، فى طلب قدمه لوزيرى الأوقاف والآثار خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية اليوم، أنه يوجد نحو 14 مسجدا إسلاميا أثريا بمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، وهى مساجد (سيدى موسى، القنائى، شعبان، داى الدار، أبو المكارم، الكورانية، نصر الله، أبو شعيرة، أبو عيسى، الفقاعى، النميرى، عبد الله العمرى، السباعى).



وعقب الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، على كلمة النائب شكرى الجندى، قائلا: "فوة هى ثالث تجمع للآثار الإسلامية فى مصر بعد القاهرة ورشيد، وتلقيت طلب النائب شكرى الجندى، وطلب آخر من النائبة هالة أبو السعد تطلب أن تكون فوة على خريطة السياحة العالمية، وأوضح أننا صرفنا 31 مليون جنيه على 6 جوامع فى فوة، كما نعمل على تطوير متحف كفر الشيخ الذى لم توضع فيه طوبة من خمس سنين، وبدأت المحافظة ووفرت 11,5 مليون جنيه، والوزارة ستكمل باقى المبلغ وسيتم افتتاح المتحف فى نهاية 2019، بالتالى مشروعين ف كفر الشيخ يكلفا وزارة الآثار أكثر من 50 مليون جنيه، والموضوع عشان تعمل منطقة واحدة للأثار الإسلامية المتمثلة فى المساجد بمدينة فوة لا يقتصر على مجرد ترميم مسجد، فهناك طرق وغيرها، نحن دورنا نرمم المساجد".



فى سياق متصل، أكد وزير الآثار صعوبة البدء فى بناء متاحف أثرية جديدة الآن، نظرا لعدم لصعوبة التمويل وعدم توفر التكلفة المالية، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا لتطوير المتاحف القديمة.

