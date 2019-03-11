الكشف على 1.1 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية بالجيزة

أكدت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة، ان فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة"، بالمحافظة تشهد اقبالًا كبيرا من قبل المواطنين على مستوى المحافظة، مشيرة الي ان هناك تعاونا كبيرا بين المحافظة وعدد من الجمعيات الاهلية لرعاية فعاليات المبادرة فى إطار التعاون المجتمعى.



وأوضحت نائب محافظ الجيزة خلال، الجولة التفقدية التي رافقت خلالها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة فعاليات الحملة بالمحافظة، ان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يولى اهتمامًا كبيرًا بالمبادرة ويحرص على تفقد المراكز والوحدات والمكاتب الصحية للاندماج مع المواطنين .



وأشارت الى أنه تم توقيع المسح الطبى على 1,1 مليون مواطن بالمحافظة حتى الان ومن المتوقع ان يتم الوصول الى المستهدف الكامل بالمحافظة فى ظل استمرار المبادرة حتى نهاية شهر أبريل المقبل