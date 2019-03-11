مسيرات احتجاجية في فرنسا بعد مقتل ممثلة على يد رفيقها

نظمت آلاف من الفرنسيات مسيرتين احتجاجا على العنف الأسري، بعد مقتل ممثلة على يد رفيقها الأسبوع الماضي.



وذكرت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية، أن حوالي 4 آلاف مواطنة شاركن في مسيرتين خلال الذكرى الأسبوعية لمقتل الممثلة جولي دويب بواسطة رفيقها.



وكانت المسيرة الأولى قد جرت في قرية إيل روس، في إقليم أوت كورس، حيث كانت تعيش الممثلة الشابة، وجمعت حوالي 3 آلاف شخص.



كما نظمت مسيرة أخرى تضم 900 شخص في مدينة فاير سور مارن، وهي المدينة التي ولدت فيها هذه الممثلة.



وشارك في هذين المسيرتين ممثلون وإعلاميون فرنسيون، مطالبين الدولة بتغليظ القوانين الخاصة بالعنف الأسري، وكذلك نشر التوعية ضد هذا الوباء.