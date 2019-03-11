الداخلية تهدي تروسيكل لـ جامع قمامة لمساعدته على المعيشة

أهدت مديرية أمن الإسكندرية المواطن حاتم محمد "عامل" جامع قمامة يقيم بدائرة قسم أول المنتزه "تروسيكل" لمساعدته فى مواجهة أعباء المعيشة، وذلك عقب رصد طلبه المساعدة للإنفاق على أسرته، حيث تم تسليمه التروسيكل وإنهاء إجراءات التراخيص له، الأمر الذى لاقى إستحسانه.



وأعرب المواطن عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية لحرصها على التواصل معه ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى لمطلبه.



يأتي ذلك إستمرارًا لتفعيل الدور الإجتماعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والمبادرات الإنسانية ، بهدف تكريس الدور الإجتماعى للشرطة، وإيمانًا بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة والتركيز على الفئات الأكثر إحتياجًا.