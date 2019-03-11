آخرتها سجن.. المشدد 7 سنوات لسائق سرق آخر بالإكراه بالطريق العام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق، بمعاقبة سائق لسرقته آخر بالإكراه بالطريق العام بمدينة نصر بالسجن المشدد 7 سنوات.



جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهم "عبدالعليم ا - 24 عاما - سائق" أنه في ديسمبر 2018 قام وآخرين مجهولين بسرقة مبلغ مالي من المجني عليه "صالح م"، وذلك بالإكراه، بأن قاموا بإيهامه بأنهم من رجال الشرطة طالبين تفتيش سيارته وما أن عثروا بحوزته على مبلغ مالي قاموا بالاستيلاء عليه وبمقاومتهم قام أحدهم بإشهار سلاح ناري "مسدس" في وجهه مما شل مقاومته وتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ المالي بالإكراه، وهاتف محمول.



و جاء في أقوال المجني عليه صالح م ع " مدير بالشركة العربية للاستصلاح الأراضي أمام النيابة العامة أنه حال سيره بالطريق العام قائدا سيارته قام المتهم وآخرين استيقافه وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة وقاموا بتفتيش السيارة قيادته وحال حيازته لكيس بلاستيكي بداخله مبلغ مالي خاصته قام أحدهم بالاستيلاء عليه وبمقاومته قام بإشهار سلاح في وجهه مما شل مقاومته وقاموا بالفرار، فاستغاث بالمارة وتتبع السيارة التي كان يستقلها المتهمين إلى أن تم استيقافها والتي عثر بداخلها على المبلغ المالي خاصته.



وبأجراء تحريات المباحث برئاسة أيمن محمد فؤاد رائد شرطة ومعاون مباحث بقسم مدينة نصر أنه حال مروره بدائرة القسم أبصر سيارة ميكروباص قيادة المتهم حال سيره وتتبعه بمعرفة الأهالي لمحاولة استيقافها وبالتوجه نحوهم لاستبيان الأمر تمكن من إيقاف السيارة وضبط المتهم وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على المبلغ المالي.