سعد: المناخ المصري مشجع للاستثمار ونتائج الإصلاح إيجابية.. فيديو

قال المستشار نادر سعد ، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن هناك تشريعات جديدة تم سنها في مجال الإستثمار ، إضافة إلى أن المناخ المصري مشجع للإستثمارات خاصة بعد عمليات الإصلاح الاقتصادي ، حيث أن نتائجه إيجابية .



ولفت " سعد " خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " المذاع عبر فضائية " mbcمصر 2، اليوم الإثنين، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التقى مؤخرا بمجموعة من ممثلي الشركات الأمريكية ما يقارب من 40 شركة أمريكية تعمل في مصر .



وأوضح ان بعض هذه الشركات الأمريكية تعمل منذ عقود والبعض الآخر حديث العهد للسوق المصري يعمل منذ عام أو عامين ، لافتا إلى ان ما تقدمه مصر من حوافز استثمارية مشجع للغاية ، إضافة إلى ما قامت به من إصلاحات يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.