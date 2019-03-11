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سعد: المناخ المصري مشجع للاستثمار ونتائج الإصلاح إيجابية.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:42 م
صدى البلد
مي محمد
قال المستشار نادر سعد ، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن هناك تشريعات جديدة تم سنها في مجال الإستثمار ، إضافة إلى أن المناخ المصري مشجع للإستثمارات خاصة بعد عمليات الإصلاح الاقتصادي ، حيث أن نتائجه إيجابية .

ولفت " سعد " خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " المذاع عبر فضائية " mbcمصر 2، اليوم الإثنين، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التقى مؤخرا بمجموعة من ممثلي الشركات الأمريكية ما يقارب من 40 شركة أمريكية تعمل في مصر .

وأوضح ان بعض هذه الشركات الأمريكية تعمل منذ عقود والبعض الآخر حديث العهد للسوق المصري يعمل منذ عام أو عامين ، لافتا إلى ان ما تقدمه مصر من حوافز استثمارية مشجع للغاية ، إضافة إلى ما قامت به من إصلاحات يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.

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