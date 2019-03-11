ثقافة بني سويف تحتفل بيوم الشهيد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث أقام قصر ثقافة بني سويف الاجتماع الأسبوعي لنادي الأدب بحضور شعراء ببا والفشن وبني سويف، منهم الشاعر أسامة بدر، جاسر جمال الدين، منصور النويري، عمر الجارحي، ياسمين السبكي ودعاء عبد المنعم لمناقشة أعمال الحضور.



كما عقد بيت ثقافة أبو صير الملق، محاضرة عن يوم الشهيد بالمدرسة الثانوية التجارية أوضح خلالها ممدوح محمد عوض أن يوم الشهيد في مصر هو 9 مارس من كل عام أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض فالقوات المسلحة حريصة على إحياء هذه الذكرى والعرفان لهؤلاء الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فكانوا أوفياء مضحين بأرواحهم فداءً للوطن.