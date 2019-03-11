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برلمان

دينية البرلمان توصي الحكومة بترميم المساجد الأثرية بالمحافظات

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:49 م
صدى البلد
ماجدة بدوى
أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد الحكومة بالعمل على ترميم المساجد الأثرية في جميع المحافظات وافتتاح المساجد المغلقة.

وطالبت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، بحضور وزيرى الأوقاف والآثار، بحماية المساجد الأثرية من السرقة، وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، إنه كان يتم سرقة بعض الأشياء الثمينة من هذه المساجد ولابد من حمايتها.

كما أوصت اللجنة الدينية الحكومة بدعم تمويل عملية تطوير المساجد الأثرية وتخصيص جزء فى الموازنة القادمة يكون موجها لصالح المساجد الأثرية، على الأقل 100 مليون جنيه إضافية بموازنة وزارة الأوقاف، وجاءت تلك التوصية بناء طلب وزير الأوقاف.

وتساءل الدكتور أسامة العبد، عما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تطوير بعض المساجد التي زارتها اللجنة في مدينة الدرب الأحمر ومنها مسجد فاطمة الشقراء، وعقب وزير الآثار الدكتور خالد العناني، بأنه سيتم الانتهاء من مئذنة المسجد قبل شهر رمضان المقبل.

وأوضح "العبد"، أن اجتماع اللجنة اليوم كان للوقوف على خطة عمل وزارتي الآثار والأوقاف لتطوير المساجد الأثرية، وأن اللجنة ستعد لجلسة أخرى بخصوص الكنائس والمعابد ومسار الرحلة المقدسة، قائلا: "لأننا لجنة دينية لكل الأديان وليست لجنة الشئون الإسلامية فقط"، مشيرًا إلى أن وزيري الآثار والأوقاف يبذلان جهودًا كبيرة في تطوير المساجد الأثرية واللجنة تشكرهما على هذه الجهود، وتستهدف معرفة الخطة المستقبلية لعمل كل وزارة منهما في المساجد الآثرية، فمصر عامرة بالمساجد الأثرية سواء فى القاهرة أو باقي المحافظات.

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