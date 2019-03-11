بشرى سارة.. الواى فاى والإنترنت بسرعة الصاروخ.. إطلاق قمر صناعى مصري جديد 2020

قال الدكتور حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، إن الحكومة وقعت عقدين إحداهما مع فرنسا والأخر مع اليابان العام الماضى والذين يشملان إطلاق قمرين صناعيين جديدين فى مجال الإتصالات بنهاية عام 2020.



وكشف"الشافعى"، فى تصريحات خاصة لصدى البلد"، عن مميزات القمر الفرنسي الذى يحدث طفرة فى مجال اتصالات الإنترنت وخدمات الواى فاى، لافتًا إلى أنه سيحدث طفرة غير مسبوقة فى سرعة الإنترنت وخدمات البث عبر الشبكات الإلكترونية.



وأشار "الشافعى"، إلى أن التعاقد اليابانى يشمل اطلاق قمر اتصالات خاص بأغرض الحكومة المصرية بتسهيل مهام الإتصال وتحديث شبكة التواصل مع التليفونات.



وأكد مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، أن الطفرات التى تحدثها هذه الأقمار فى مجالات الاتصالات ستساعد في تحسين أداء خطة التحول الرقمى وتحديدا فى مجال البث، مشيرًا إلى أن مصر تأخرت كثيرا فى خطة التحول إلى البث الرقمى وفق اتفاق جينف فى عام 2006 والذى كان يقر بإنتهاء مصر من تنفيذ هذه الخطة 2018 الماضى.



وألمح "الشافعى"، إلى أن هيئة الاستشعار عن بعد تقدمت بشروع متكامل عن البث الرقمى منذ أكثر من عامين للجهات المعنية دون أي جدوى، موضحًا أن الاعتماد على البث التقليدي الثماثلى"الأنالوج" يعرض سماوات مصر المفتوحة إلى تداخل إشاراتها الترددية مع إشارات الدول الصديقة والمعادية ما يشكل خطورة على الوعى الفكرى والأمن القومى ما يدفع بعض الدول بمارسة سطوتها الناعمة من خلال قنوات رقمية يمكن استقبالها على الأجهزة المصرية.



ولفت"الشافعى"، إلى أن روسيا سبق وتقدمت بعرض تمويلى لتنفيذ خطة البث الرقمى ونوقش الأمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومع وزير الإعلام السابق أسامة هيكل ولم يتم التوصل لنتائج وتوقف الأمر عن هذا الحد.