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فن

شاهيناز: أغنية شبكني تنتمي لنوعية يا دبلة الخطوبة

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:23 م
صدى البلد
شيرى نبيل
كشفت الفنانة شاهيناز أنها وافقت علي أغنية "شبكني" بمجرد سماعها داخل الاستديو.

تابعت في تصريح لصدي البلد: لم أخذ وقت في التفكير لأنها جذبتي، وحرصت علي المذاكرة لها لمدة أسبوع كامل وأخيرا قمت بتسجيلها، فهي لون مختلف عما قدمته فهي مثل نوعية الأغاني القديمة التي قدمت من قبل مثل "يا دبلة الخطوبة" التي ما زلنا نسمعها في المناسبات.

أغنية "شبكنى" من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، ومن توزيع محمد ضياء وحققت حتى الآن نسب استماع عالية، وتقول مطلع الأغنية "شبكني وخدني والليلة دي يا ناس فرحتي يا سعدي .. يا باختي ده اللي علي عين قسمتي".

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