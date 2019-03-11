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بلومبرج: مصر تشهد أكبر تدفق أسبوعي في أسهم البورصة منذ 2014

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:40 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن المؤشرات المتداولة في البورصة، والتي ترتكز على الأسهم المصرية، شهدت أكبر تدفق أسبوعي منذ عام 2014، حيث زاد الأجانب رهانهم على ثاني أفضل الأسواق المالية لهذا العام.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مؤشر صندوق "VanEck Vectors Egypt" جذب نحو 11.5 مليون دولار في الأيام الخمسة الماضية والتي انتهت في8 مارس، أي أكثر من أي وقت منذ سبتمبر 2014. ارتفعت الأصول تحت الإدارة إلى 52 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

ويستثمر الصندوق، الذي يقع مقره في الولايات المتحدة، أكثر من 40% من أصوله في قطاع العقارات والكيماويات والاتصالات في القاهرة.

وأضافت "بلومبرج" أن تلك التدفقات أظهرت رغبة متزايدة للأسهم المصرية من قبل المستثمرين الأجانب، إذ ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 15% هذا العام، حيث تعافى من انخفاض بنسبة 13% في 2018.

وقد تبين أن خفض سعر الفائدة المفاجئ في الشهر الماضي، هو السبب وراء تحسن الأصول في الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن المؤشر هو ثاني أفضل أداء بين المقاييس الرئيسية التي تتبعها بلومبرج هذا العام، حيث يأتي بعد مؤشر شنغهاي مباشرة.

بعد الأسبوع المتميز لصندوق VanEck"، احتلت مصر المركز الأول في قائمة جمعتها بلومبرج لتتبع تدفقات الصندوق إلى بلدان مختلفة على مستوى العال، حيث كانت الزيادة 20%، عندما تم قياس التدفقات مقابل مجموع الأصول التي تستهدف البلاد.

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