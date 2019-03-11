أصبحت أدميرا أنطونيو أول امرأة تقود طائرة في موزمبيق.



وذكر موقع (أفريكا نيوز) الإخباري، أن موزمبيق لديها أعلى معدلات عدم المساواة بين الجنسين في العالم وأن أدميرا اقتحمت عالم الرجال في هذه المهنة.



وكانت أدميرا قد وصلت إلى مستوى الطيران التجاري في شركة الخطوط في موزمبيق عام 2012 ، وكانت تمارس مهمتها بمفردها جنبا إلى جنب الرجال.