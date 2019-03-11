مطالب بالسجن مدى الحياة لمرتكبي هجوم المتحف اليهودي في بروكسل

طالبت النيابة البلجيكية بفرض أقصى العقوبات على مرتكبي حادث المتحف اليهودي الذي وقع في 24 مايو 2014 وتسبب في مقتل 4 أشخاص.



وبحسب شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية، فإن النيابة العامة في بروكسل طالبت اليوم، الإثنين خلال جلسة الاستماع الأخيرة قبل إعلان الحكم مساء اليوم، بالسجن مدى الحياة لمهدي نموش وناصر بن درير، المرتكبين لحادث الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسيل.



ولفتت الشبكة إلى أن مهدي نموش اعترف الخميس الماضي بارتكاب الهجوم وقتل 4 أشخاص.



وبينت أنه من المنتظر أن يعلن الحكم النهائي في القضية والمفترض السجن مدى الحياة للمتهمين الأثنين، خلال جلسة مساء اليوم، مشيرة إلى أنه لن يسمح لهما بالاستئناف على الحكم.