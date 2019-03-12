تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

تعلمت أكلات جديدة في الفترة الأخيرة ولي وصفاتي الخاصة

لا أخشى من السخرية والتنمر وأصبحت أستقبلها بـضحك

الدرس الأول

الدرس الثاني

الدرس الثالث

الدرس الرابع

الدرس الخامس

الدرس السادس

الدرس السابع

الدرس الثامن

الدرس التاسع

الدرس العاشر

قبل أن تكمل عامها الـ30 في الثالث عشر من شهر ديسمبر المقبل، تحدثت النجمة العالمية تايلور سويفت في حوار لمجلة Elle عن الأشياء التي تعلمتها والخبرات التي اكتسبتها في الحياة، وعن أكثر المواقف الصعبة التي واجهتها وحولتها لشخصًا قويًا.وبدأت تايلور حوارها قائلة: "وفقا لشهادة ميلادي، سوف أتم الـ30 من عمري، إنه غريب لأن جزءا مني يجعلني أشعر أني فتاة في الـ18 من عمرها، وجزء آخر يوحي لي أنني أبلغ من العمر 283 عامًا ولكني أبلغ الآن 29 عاما، وسمعت الناس يقولون لي إن عمر الثلاثين هو الأمتع وسوف أخبركم لاحقا بالأمور التي وجدتها ولكن الآن سأشارككم بعض الدروس التي تعلمتها قبل بلوغي الـ30".تعلمت على قدر ما تصبح شخصا لطيفا مع جميع الناس، سوف تقحمك الحياة في مشاكل لأن بعض الأشخاص سوف يستغلون لطفك وطيبتك لمصالحهم الشخصية، ولذلك على كل شخص أن يتحول لثعبان إذا لزم الأمر.أمر طبيعي انهيار الإنسان وبناء نفسه من جديد مرارا وتكرارا، وهذا ما تعملته من تجاربي المريرية في الحياة، وأقول لنفسي دائما إذا وقعت عليَّ أن أنهض وأتعلم من أخطائي وأخاطر من جديد، خاصة لأني مازلت في مرحلة العشرينيات.بذلت مجهودا كبيرا لكي أقنع عقلي بتقبل شكلي وجسمي إذا زاد وزني، وألا أسعى وراء النظم الغذائية القاسية الخاصة بـالدايت لأنه أمر خطير على الصحة، ولذلك أتقبل شكلي وهيئتي كما هي.الابتعاد عن الأشخاص المزعجين والذين يتسببون لي في إيذاء نفسي ومعنوي ويستفزوني طوال الوقت، ليس قسوة مني بل لأنه حقي أن أبتعد عن الأشياء التي تؤذيني، فهؤلاء الأشخاص أمنحهم "بلوك".بعد حدوث تفجير مانشستر الشهير وإطلاق نيران في إحدى حفلات لاس فيجاس، بدأت أشعر بالخوف على جمهوري خلال إحيائي جولتي الغنائية Reputation، وقلت نفسي كيف سنقوم بتأمين 3 ملايين شخص على مدار 7 أشهر.ووصل حد الخوف إلى حياتي الشخصية، وقمت بارتداء واقي رصاص كي أحمي نفسي وكنت دائما أذكر نفسي بالأشياء الجيدة التي رأيتها في العالم والإيمان في الإنسانية وأن علينا نعيش بشجاعة لكي نحصل على حياة حقيقية.لطالما أقوم بالطبخ كثيرًا ولكن أصبح لدي خلطات سرية، خاصة لبعض المأكولات التي أحضرها في بعض الحفلات والسهرات.عند عودة السرطان مجددا لوالدتي أيقنت أن هذه هي المشاكل الحقيقية، وأن أي أمور أخرى ليست أزمة أو مشكلة بالنسبة لي وإنما أمور تافهة.الاعتذار لشخص عزيز عليك لن يقلل أو يأخذ منك شيئا إذا جرحته أو أسأت إليه دون قصد.تعلمت التخلص من عقد الطفولة والتغلب عليها بشكل كبير، لأنني في مرحلة الطفولة كنت وحيدة ولم يكن لي أصدقاء وكنت دائما أتناول الطعام وحيدة.أصبحت مؤخرا أستقبل السخرية مني أو أي حملات تنمر تعرضت لها بالضحك، وليس كما كان يحدث في الماضي عندما كنت أشعر بالخوف والقلق، ملوحة بكلماتها لـ تشبيه نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لها بالثعبان.