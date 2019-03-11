ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضابط فى كنيسة حلوان: المتهم كان بحوزته خوذة وسلاح و٤ خزن آلية

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:43 م
ًصورة أرشيفية
ًصورة أرشيفية
أحمد مهدي
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع المحاكم بطره، جلسة محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ " كنيسة مارمينا بحلوان".

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الثامن بأمر الإحالة وقال إنه يعمل ضابط بقطاع الأمن الوطنى، وتلقى اتصال من أحد مصادره السرية يفيد وجود إطلاق نار على الكنيسة وعقب وصوله لمكان الحادث وجد المتهم إبراهيم إسماعيل ملقيا على أرض ومصابا بطلق نارى بعد تعامل قوات تامين الكنيسة معه

وأشار الشاهد، إلى انه تم ضبط سلاح نارى وخوذة و4 خزن لذات السلاح بحوزة المتهم فى الحادث.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسبت النيابه اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لإرتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

فيما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وضمه 5 آخرين لتلك الخلية وتلقيه تمويلا من آخرين.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النائب العام للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لإرتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، فيما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وضمه 5 آخرين لتلك الخلية وتلقيه تمويلا من آخرين.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين وفحص كاميرات المراقبة بمواقع الأحداث وتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، اعتناق بعض المتهمين لأفكار تنظيم داعش الإرهابي التكفيرية، وسبق انضمام المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى لجماع تعتنق ذات الأفكار داخل البلاد، ومشاركته عناصرها في استهداف حافلة تقل ضباط وأفراد شرطة بقسم شرطة حلوان، وسعيه لدى جماعة داعش خارج البلاد والتواصل مع بعض عناصرها في سبيل الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية تستهدف المسيحيين داخل مصر، حيث تواصل مع المتهم عادل إمام محمد إمام الذي أمده بالأموال اللازمة لشراء سلاح ناري وذخائر بواسطة المتهم محمد فتحي عكاشة (حركي محمد مبروك)، كما تمكن من تصنيع عبوة مفرقعة، واضطلاع في غضون أغسطس 2016 بقتل مسيحي بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، وسرقة سيارته باستخدام سلاح أبيض، عقب ذلك قتل 3 من رجال القوات المسلحة من العاملين بمحطة تحصيل رسوم الطريق الإقليمي بمنطقة العياط - محافظة الجيزة، كما قام برصد 6 كنائس بمطقتي 15 مايو والمعادي تمهيدًا لاستهدافها ومرتاديها من المسيحيين بعمليات إرهابية، وبتاريخ 29 ديسمبر 2017 قتل مسيحيين مالكي حانوت لبيع

كما ثبت من التحقيقات سابقة استخدام السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى في ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي - منطقة العياط - محافظة الجيزة.

ترشيحاتنا

الفريق كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للنقل

الشناوي للجهاز الفني للأهلي: سأتواجد في مباراة شبيبة الساورة ولو احتياطيا

عقب تداول الفيديو على فيسبوك.. ضبط فتاتين سرقتا حقيبة سيدة من مسجد بالاسكندرية

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

بعد العثور على الصندوق الأسود.. إثيوبيا: لا نستبعد شيئا حول الحادث

محاولات قوية لإنقاذ ملعب بورسعيد من الاستبعاد فى تنظيم أمم أفريقيا

وزير الزراعة: علماؤنا الثلاثة ضحايا الطائرة الاثيوبية كانوا في مهمة علمية

ضرة أنغام تكشف لـ صدى البلد حقيقة عودتها لزوجها

الأهلي: لن نلعب القمة حال تأجيل لقاء الزمالك مع المقاولون عن 20 مارس

بث مباشر.. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة

طالب يمزق جسد نجار لمعاكسته عمته بقليوب

ضبط المتهمين بقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

تفاصيل قتل أب لأبنائه الـ3 فى المرج.. ارتكب جريمته بالاشتراك مع زوجته الأولى وألقى جثث الأطفال فى الرشاح

آيتن عامر لشقيقتها وفاء: حسبي الله ونعم الوكيل.. فيديو

شعب مالوش كتالوج.. أبرزهم التوت والخل..حيل يلجأ إليها الموظفون لإبطال مفعول تحليل المخدرات

عقب تداول الفيديو على فيسبوك.. ضبط فتاتين سرقتا حقيبة سيدة من مسجد بالاسكندرية

طعنته في رجولته.. تاجر يذبح عروسته الشابة بعد أيام من الزفاف بالمنوفية

تطورات الحالة الصحية لعادل إمام تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

شاهد.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية قادمة

حكاية 5 فتيات وقعن فى فخ الدعارة باسم الزواج العرفى.. شيرين كل شهر فى حضن راجل وشيماء والدها أجبرها على ممارسة الجنس

بث مباشر.. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة

كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

شاهد.. الفيديو الأخير للطائرة الإثيوبية قبل لحظات من تحطمها

الأهلي: لن نلعب القمة حال تأجيل لقاء الزمالك مع المقاولون عن 20 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

فيديو

نادر سعد: الحكومة ستركز على تحسين الصحة والتعليم والسكة الحديد..فيديو
شاهد.. صندوق التنمية المحلية يمول 447 مشروعا بـ 15 مليون جنيه
الإسكان توضح تفاصيل طرح 480 وحدة متميزة بدمياط الجديدة.. فيديو
نادر سعد: 51 % من خطة الاستثمارات الحكومية مخصصة لتطوير الصعيد.. فيديو
سعد: المناخ المصري مشجع للاستثمار ونتائج الإصلاح إيجابية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟