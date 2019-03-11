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حوادث

سجد احتفالا بهدفه ففارق الحياة.. وفاة طالب بـ بني سويف خلال مباراة كرة قدم

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:40 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
توفي طالب بمدرسة بني سويف التجارية المتقدمة للخمس سنوات، اليوم الإثنين، أثناء ممارسة كرة القدم بأحد الملاعب المفتوحة بمدينة شرق النيل بمحافظة بني سويف، وتم نقله إلى المستشفى التخصصي. 

استقبل مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، جثة الطالب "محمود جمعة فتحي"، 19 عامًا، بالصف الرابع من مدرسة التجارة المتقدمة للخمس سنوات ببني سويف، للوقوف على أسباب الوفاة. 

وقال أحد زملاء الطالب، إنه أثناء ممارسة لعبة كرة القدم، قام بإحراز أحد الأهداف، وسجد احتفالًا بالهدف، ولكنه لم يقم بعدها، وفارق الحياة. مشيرًا إلى أنهم أصيبوا بحالة من الذهول والدهشة، وظلوا فى إنتظاره للنهوض، ولكنه فارق الحياة.

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