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تعليم

جامعة أسيوط تتبنى مشروع تخرج بقرية حسن فتحي بالوادي الجديد

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:47 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أكد مدير عام الإسكان بالوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، أن قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة أسيوط سوف ينفذ مشروع تخرج عمراني معامرى بيئي تكنولوجي لدراسة قرية حسن فتحي بواحة باريس.

ويهدف المشروع لتحقيق الأهداف البيئية العمرانية المعمارية وربطها بالجذور التراثية والتاريخية بمظلة تكنولوجية لربطهم بالخطط التنموية للدولة 2030، لافتا إلى أن قرية حسن فتحي طراز فريد من نوعه وتقع على مساحة 18 فدانًا وتشمل مدرسة وفلتين وسوق تجارى ومسرح وتم تحويلها منتدى عالمي وملقى للفن البيئي نظرا لقيمتها المعمارية والأثرية.

وأضاف أن الوفد الذي زرا المحافظة يضم نخبة من أساتذة الكلية، لافتًا إلى أن المحافظة ستقدم الدعم الكامل لضمان نجاح هذا المشروع الذ سيكون له مردود إيجابي كبير على المحافظة وعلى خدمة العملية التعليمية بكليات الهندسة.

يذكر أن المهندس حسن فتحي ولد في 23 مارس عام 1900 بالإسكندرية، وتخرج في المهندس خانة" كلية الهندسة حاليا" بجامعة القاهرة" فؤاد الأول"، واشتهر بطرازه المعماري الفريد الذي جمع بين العمارة الريفية النوبية المبنية بالطوب اللبن، والعمارة المملوكية القديمة، خاصة في استخدام القباب.

وبنى حسن فتحي نموذجا فريدا لعمارة الفقراء بمدينة باريس بالوادي الجديد وهى عبارة عن قرية صغيرة سميت على اسمه، واصبحت تستقبل أفواجا من الفنانين التشكيليين من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة الى الباحثين في مجال العمارة.
جامعة أسيوط تتبنى مشروع تخرج بقرية حسن فتحي بالوادي الجديد
جامعة أسيوط تتبنى مشروع تخرج بقرية حسن فتحي بالوادي الجديد
جامعة أسيوط تتبنى مشروع تخرج بقرية حسن فتحي بالوادي الجديد
جامعة أسيوط تتبنى مشروع تخرج بقرية حسن فتحي بالوادي الجديد

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