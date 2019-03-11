ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 25 طن أعلاف حيوانات مصنعة من مواد سامة بالبدرشين.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:16 م
صدى البلد
ندى حمودة - أحمد مهدي
ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض علي صاحب مصنع يصنع الأعلاف الحيوانية من مواد سامة وطرحها بالأسواق وضبطت 25 طن ونصف من الأعلاف قبل ترويجها.

وردت معلومات للعميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالجيزة بقيام محمد. ا. س 42 سنة صاحب مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بالبدرشين باستخدام حشائش ومادة الاكلونيا السامة والحجر الجيرى وإضافتهما على مصنعات الأعلاف وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق على أصحاب المزارع بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالقاء القبض علي المتهم فانتقلت قوة أمنية من مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع وتمكنت من إلقاء القبض علي مالكه وبتفتيش المصنع عثر علي 15 طن ذرة صفراء صحيحة و60 جوال معبأ بذور قطن زنة الواحد 40 كيلو و60 جوال معبأ ذرة صفراء مجروشة زنة الواحد 50 كجم و60 جوال معبأ ذرة صفراء صحيحة مدون عليها الصفا زنة الواحد 50 كجم و40 شيكارة اسمنت مدون عليها أسمنت أسيوط معبأ حجرى جيرى زنة الواحد 25 كجم و20 جوال معبأ علف بروتين 18% مدون عليه شركة الصفا من أجود أنواع الأعلاف الحيوانية زنة الواحد 50 كجم.

كما تم ضبط ماكينة جرش حبوب وماكينة تعبئة حبوب مجروشة وأعلاف و2 ميزان ديجيتال وخياطة أجولة، وبلغ إجمالى المضبوطات 25 طن 400 كيلو جرام اعلاف ومستلزمات انتاج بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الحيوانى كما جاء بتقرير لجنة وزارة الزراعة المرافق للحملة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وأحيل إلي نيابة البدرشين برئاسة المستشار أحمد يسري رئيس النيابة للتحقيق.
ضبط 25 طن أعلاف حيوانات مصنعة من مواد سامة بالبدرشين.. صور
ضبط 25 طن أعلاف حيوانات مصنعة من مواد سامة بالبدرشين.. صور
ضبط 25 طن أعلاف حيوانات مصنعة من مواد سامة بالبدرشين.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل

أزمة غياب النواب تتجدد بجلسة البرلمان..وعبد العال يناشد الأغلبية بالحل

محمود تبرع بأكثر من 60% من كبده لصديقه.. عبدالله: أي يوم هعيشه بعد النهاردة بفضلك يا صاحبي

ضبط المتهمين بقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

الإنتاج الحربي يشارك فى معرض الدفاع الدولي بالعراق IQDEX 2019

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

لاسارتي يطلب إغلاق ملف فيتا كلوب.. ودعوات لتوفير طائرة خاصة

تطورات الحالة الصحية لعادل إمام تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

شاهد.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية قادمة

بالأسماء.. السماح لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

الشناوي للجهاز الفني للأهلي: سأتواجد في مباراة شبيبة الساورة ولو احتياطيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

فيديو

شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل
نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو
نادر سعد: الحكومة ستركز على تحسين الصحة والتعليم والسكة الحديد..فيديو
شاهد.. صندوق التنمية المحلية يمول 447 مشروعا بـ 15 مليون جنيه
الإسكان توضح تفاصيل طرح 480 وحدة متميزة بدمياط الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟