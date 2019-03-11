ضبط 25 طن أعلاف حيوانات مصنعة من مواد سامة بالبدرشين.. صور

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض علي صاحب مصنع يصنع الأعلاف الحيوانية من مواد سامة وطرحها بالأسواق وضبطت 25 طن ونصف من الأعلاف قبل ترويجها.



وردت معلومات للعميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالجيزة بقيام محمد. ا. س 42 سنة صاحب مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بالبدرشين باستخدام حشائش ومادة الاكلونيا السامة والحجر الجيرى وإضافتهما على مصنعات الأعلاف وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق على أصحاب المزارع بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالقاء القبض علي المتهم فانتقلت قوة أمنية من مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع وتمكنت من إلقاء القبض علي مالكه وبتفتيش المصنع عثر علي 15 طن ذرة صفراء صحيحة و60 جوال معبأ بذور قطن زنة الواحد 40 كيلو و60 جوال معبأ ذرة صفراء مجروشة زنة الواحد 50 كجم و60 جوال معبأ ذرة صفراء صحيحة مدون عليها الصفا زنة الواحد 50 كجم و40 شيكارة اسمنت مدون عليها أسمنت أسيوط معبأ حجرى جيرى زنة الواحد 25 كجم و20 جوال معبأ علف بروتين 18% مدون عليه شركة الصفا من أجود أنواع الأعلاف الحيوانية زنة الواحد 50 كجم.



كما تم ضبط ماكينة جرش حبوب وماكينة تعبئة حبوب مجروشة وأعلاف و2 ميزان ديجيتال وخياطة أجولة، وبلغ إجمالى المضبوطات 25 طن 400 كيلو جرام اعلاف ومستلزمات انتاج بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الحيوانى كما جاء بتقرير لجنة وزارة الزراعة المرافق للحملة.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وأحيل إلي نيابة البدرشين برئاسة المستشار أحمد يسري رئيس النيابة للتحقيق.