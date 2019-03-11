تطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة وتحويلها لمتحف مفتوح.. صور

انتهت وزارة الآثار من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة بمدينة قنا وتحويلها إلى متحف مفتوح.



صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير مختلف المواقع الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية.



وقد تم تشكيل لجنة أثرية لإعادة تنظيم وإعداد سيناريو عرض جديد للقطع الأثرية الموجودة بالمنطقة منذ اكتشافها والموجودة بمخزن الماميزي التابع للمعبد.



وأشار د. وزيري، إلى أن هذا المشروع تم بالتعاون مع البعثة الأثرية الفرنسية العاملة بمنطقة آثار دندرة، وقد تضمن وضع 10 مصاطب وبلوكات حجرية تستخدم كقواعد لعرض القطع الأثرية عليها والتي تضم 145 قطعة يرجع معظمها إلى العصر اليوناني الروماني وبعضها إلى الدولة القديمة والدولة الحديثة.



وأضاف د. وزيري، أنه تم تصميم المصاطب بالشكل الذي يتلائم مع الطابع الأثري للمنطقة وكذلك الأثر، بما يظهره بصورة افضل للزائرين.



من جانبه قال عبد الحكيم الصغير مدير عام آثار معبد دندرة، أن المرحلة الثانية تضم عرض تابوت ضخم مصنوع من الجرانيت الوردي يرجع إلي العصر اليوناني الروماني وعليه زخارف رومانية وزهرة اللوتس وعقود الورد، وناووس نقش عليه خرطوش للملك تحتمس الثالث. وتلك القطع تتراوح أوزانها ما بين الطن ونصف الطن، وتصل إلي أثنين طن.



كما تتضمن حجر الرحايا منقوش عليه طقسة الحِب سد للملك تحتمس الثالث، وثلاثة رؤوس أعمدة نقش عليها وجه الاله حتحور سيدة معبدة دندرة.



وأشار الصغير، إلى أن المرحلة الأولي للعرض كانت تضم تماثيل للإله حتحور، ونخبت وواجيت الذي صور على هيئة صقر، وتمثال للاله بس، ولوحة جدراية منقوشة.