550 ألف جنيه جوائز مسابقة المواهب الفنية فى مراكز الشباب

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، مسابقة قومية لختام الأنشطة الفنية لمراكز الفنون بمديريات الشباب والرياضة في 21 محافظة للعام المالى الجارى، وذلك في إطار اهتمام الوزرة برعاية ودعم المواهب الفنية من أعضاء مراكز الشباب بالمحافظات، واكتشاف المواهب الفنية المميزة وتشجيعهم على الإبداع، والمشاركة في تطوير الحس الفني وقيم المجتمع.



وتقدم الوزارة جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأول في مجالات المسابقة والتي تتنوع ما بين "الفنون التشكيلية، الموسيقي والغناء، الفنون الشعبية"، وتبلغ قيمة الجوائز المقدمة 550 ألف جنيه.



وأعلنت الوزارة عن تحكيم المسابقة في الفترة من 24 حتى 31 مارس الجارى بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بمشاركة نحو 1680 متسابقا ومتسابقة، ويتم الإعلان عن الفائزين في حفل فنى يقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة في النصف الثاني من أبريل المقبل.