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فن

شاهيناز: أتمنى تقديم دور في عمل سينمائي صعب ومركب

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:43 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قالت الفنانة شاهيناز، إنها تتمنى أن تقدم عملا سينمائيا الفترة المقبلة خاصة أنها من عشاق متابعة السينما.

وأضافت في تصريح لـ"صدي البلد": "أتمني أن أقدم دورا صعبا ومركبا فأنا لدي طاقة من التمثيل أريد أن أخرجها في عمل فني قوي".

تابعت: أحب التأني في اختياراتي من أجل الاحتفاظ بثقة الجمهور التي تعودت عليها، فانا أحترم جمهوري جدا.

يذكر أن أغنية "شبكنى" من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، ومن توزيع محمد ضياء وحققت حتى الآن نسب استماع عالية، وتقول مطلع الأغنية "شبكني وخدني واللية دي يا ناس فرحتييا سعدي .. يا باختي ده اللي علي عين قسمتي".

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