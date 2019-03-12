تعرف على حكم إقامة الصلاة للفروض ورفع صوت النساء فيها.. فيديو

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إقامة الصلاة ليست ركنا من أركان الصلاة سواء للرجال أو للنساء.



وأضاف فخر، في لقائه على فضائية "الناس"، أنه بالنسبة للنساء فلا يجوز لها أن تقيم الصلاة بصوت مرتفع، منوها أنه يباح لها أن تقيمها بصوت منخفض لأنه مبنى أمور النساء على الستر حتى فى التلبية في الحج لها أن تخفض صوتها بعكس الرجال.



وأشار إلى أن إقامة الصلاة فيها تهيئة نفسية للدخول لعبادة الصلاة وفيها ثواب وذكر لله.