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محافظات

محافظ بني سويف: رفع 50 ألف طن قمامة و280 إعلانا مخالفا

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:41 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا الجهود والأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة وأعمال التجميل والإنارة والتشجير لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء نتائج لجان المتابعة الميدانية والجولات والزيارات التي أجراها المحافظ لمتابعة تنفيذ هذه الأعمال والتي شملت مراكز ومدن المحافظة. 

وأشار المحافظ إلى أنه"خلال الفترة الماضية"واصلت المحافظة أدائها القوى والملموس في ملف النظافة، ،حيث تم رفع أكثر من 50 ألف طن من القمامة والمخلفات على مستوى المحافظة "خلال شهر فبراير الماضي"، بواقع (21593 طن في بني سويف، و5506 أطنان  في الواسطى، 6905طن في ناصر، و4873 طن في ببا، و3781 طن في الفشن، و2031 طنا بمركز بإهناسيا، و4634 طنا في سمسطا)، إضافة إلى إزالة أكثر من 280 إعلانا مخالفا وغير مرخص وتالف. 

وفي مجال تأهيل ورفع كفاء الطرق والشوارع،تم ازالة أكثر من 30 مطبا من المطبات العشوائية وغير المطابقة على مستوى المحافظة أغلبها بمدينة بني سويف ومركزي الفشن وناصر، فيما يجرى متابعة تأهيل المطبات المطابقة ودهانها وترميم القواطع والحفر بالشوارع والميادين ، بالتزامن مع أعمال صيانة الطرق علي مستوىالمحافظة ، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية لعدد 13ألف و687 من أعمدة الإنارة ، وتركيب 4563 كشاف إنارة جديد ،وتركيب أكثر من 800 من أعمدة الإنارة

وفيما يتعلق بملف تطهير الترع والمصارف، تم تطهير أكثر من 75 ترعة ومصرف وخور ومجرى مائي بكافة مراكز المحافظة السبع،وذلك من خلال برنامج التطهير للإدارة العامة للري ، منها (ترعة بوش،الإبراهيمية والأزهرى،الشماشرجي، العساكرة ،وصلة طنسا ، الحريفة ، عطف حيدر، فرع الزاوية من السلطاني ، فروع الأوقاف وعلى عمر وحفنى ، وشنرا ، أبسوج ، أحمد باشا، الجنازير ، تزمنت ، مسقى نصرت القبلية ، أبوواصف داخل قرية الشريف ، جنابية عمار، الشراهنة البحرية، قاي ، طوة، المسيد، قلة،مصرف محمد اسماعيل وش الباب، مأخذ ري الحيبة ،المعصرة ،الحمام ،أبوصير، بهبشين ،دشاشة، أبوشوشة، تل كفر منصور ،الكاشف وغيرها من الترع والمصارف والمجاري المائية). 

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