ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بعثة الزمالك تتوجه إلى الجزائر.. الجمعة المقبل

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:16 م
صدى البلد
ملك موسى
حجز مسئولو نادي الزمالك تذاكر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل، ويأتي هذا بعد التراجع عن استقدام طائرة خاصة للفريق الأبيض، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويتوجه الفريق الأبيض فى التاسعة صباح الجمعة المقبل إلى الجزائر على أن يعود إلى القاهرة الاثنين المقبل، قبل مواجهة المقاولون العرب بـ48 ساعة التى ستقام الأربعاء بعد المقبل 20 مارس على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

ويعتلى الزمالك صدارة مجموعته بالكونفدرالية برصيد 8 نقاط ويأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط، ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل، يحل فيها الزمالك ضيفًا على نصر حسين داى بالجزائر فى حين يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.

ترشيحاتنا

15 معلومة شملها بيان القوات المسلحة بشأن جهود مكافحة الإرهاب.. فيديو وصور

شاهد.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية قادمة

صافرة إيطالية تقود مواجهة بايرن ميونخ وليفربول في دوري الأبطال

طالب يمزق جسد نجار لمعاكسته عمته بقليوب

حكاية 5 فتيات وقعن فى فخ الدعارة باسم الزواج العرفى.. شيرين كل شهر فى حضن راجل وشيماء والدها أجبرها على ممارسة الجنس

ضرة أنغام تكشف لـ صدى البلد حقيقة عودتها لزوجها

شاهد.. مسؤول أمريكي يكشف كيف سرقت قطر حق تنظيم المونديال

شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل

بعد العثور على الصندوق الأسود.. إثيوبيا: لا نستبعد شيئا حول الحادث

نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو

القوات الجوية تستهدف 15 وكرًا و 46 فردا من العناصر الإرهابية

قبل أن تلقى حتفها.. روسية تلتقط الفيديو الأخير للطائرة الأثيوبية المنكوبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

فيديو

شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل
نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو
نادر سعد: الحكومة ستركز على تحسين الصحة والتعليم والسكة الحديد..فيديو
شاهد.. صندوق التنمية المحلية يمول 447 مشروعا بـ 15 مليون جنيه
الإسكان توضح تفاصيل طرح 480 وحدة متميزة بدمياط الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟