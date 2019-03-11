بعثة الزمالك تتوجه إلى الجزائر.. الجمعة المقبل

حجز مسئولو نادي الزمالك تذاكر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل، ويأتي هذا بعد التراجع عن استقدام طائرة خاصة للفريق الأبيض، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.



ويتوجه الفريق الأبيض فى التاسعة صباح الجمعة المقبل إلى الجزائر على أن يعود إلى القاهرة الاثنين المقبل، قبل مواجهة المقاولون العرب بـ48 ساعة التى ستقام الأربعاء بعد المقبل 20 مارس على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.



ويعتلى الزمالك صدارة مجموعته بالكونفدرالية برصيد 8 نقاط ويأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط، ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل، يحل فيها الزمالك ضيفًا على نصر حسين داى بالجزائر فى حين يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.

