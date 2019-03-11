رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل وحدة أبو الريش الجديدة

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم وحدة حديثى الولادة بمستشفى أبو الريش "المنيرة" للأطفال.



وأوضح الخشت، علي هامش افتتاح وحدة حديثي الولادة بمستشفي أبو الريش بالمنيرة ان الوحدة تهدف الي تطوير الخدمات الطبية التى تقدمها مستشفيات الأطفال بجامعة القاهرة.



واضاف انها ستساهم في حل مشكلة نقص وحدات رعاية حديثى الولادة بمصر، قائلا: الوحدة تكلفت 5 مليون جنيه بتبرع من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب رئيس وزراء الإمارات، مؤكدا أن الوحدة تضم 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعى، منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة وهى مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئى، مع إمكانية تغيير الدم.



وجاء الافتتاح بحضور الدكتورة هالة صلاح الدين عميد طب قصر العينى، ومديرى مستشفى الأطفال " اليابانى والمنيرة "، مؤكدا أنه من المقرر افتتاح عدد من الوحدات فى أبو الريش وقصر العينى خلال الفترة المقبلة.