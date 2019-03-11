سوركوش: مؤتمر بروكسل سيقدر استضافة مصر لـ اللاجئين السوريين

توقع إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، سيقدر بكل تأكيد الكرم والمساهمات الجمة التي قامت وتقوم بها مصر، تجاه استضافة اللاجئين السوريين، والذين يقدر عددهم طبقا لمفوضية اللاجئين بحوالي ١٢٧ ألف لاجئ مسجل.



وأضاف السفير سوركوش، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمقر سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن هناك عددا أكبر من اللاجئين السوريين غير مسجل، وأن المؤتمر سوف يستعرض أيضا سياسات الحكومة المصرية تجاه هؤلاء، خاصة وأن هناك استمرارية في تقديم البرامج لتوفير مساعدات صحية وتعليمية.



وقال إن الاتحاد سوف يستمر في تقديم دعم إضافي إلى مصر لمواجهة هذه التحديات، خاصة وأنه قدم بالفعل ٦٠ مليون يورو للاجئين السوريين في مصر وفي انتظار موافقة البرلمان المصري لصرفها.



وأوضح أن المؤتمر سوف ينطلق غدا في بروكسل، وأن المصريين يستحقون أن يكونوا على علم بهذه الفعالية العامة حول دعم السوريين ودول الجوار، لمواجهة الصعاب بسبب الأزمة، مشيرا إلى أن الثقة في الحل السياسي في القريب العاجل قد تراجعت بعض الشئ، مشددا على أن هذا المؤتمر في بروكسل يسعى لإيجاد حلول سياسية أيضا وكذلك إعادة إعمار سوريا والمعونات الإنسانية.



وشدد على أن السوريين يحتاجون إلى دعم المجتمع الدولي، سواء السوريين في الداخل أو في الخارج، ويحتاجون للمشاركة في إعادة البناء إذا كان هناك عملية سياسية معترف بها، ضمن جهود الأمم المتحدة.



وأكد سوركوش، أن المؤتمر سوف ينطلق غدا ويستمر لثلاثة أيام وتمت دعوة ممثلين عن المجتمع السوري، والمنظمات من داخل وخارج سوريا وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة الاحتياجات والوضع وما ينبغي أن يقوم به الجميع لتسهيل حياة السوريين.