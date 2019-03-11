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برلمان

عبد العال لوزير وزير الإسكان: ممنوع توقيع أي طلبات للنواب أثناء سير الجلسة

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:48 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القاهرة أقل المحافظات حضورًا داخل الجلسة العامة للبرلمان والمنعقدة اليوم.

وأكد عبد العال خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أنه على ائتلاف دعم مصر أن يتخذ موقف تجاه النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، ثم مزح مع النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر، قائلا: "لابد من فرض عقوبة على من يتغيب عن اجتماع الجلسة العامة ومن الممكن أن يترك الائتلاف ما دام لا يلتزم بالحضور".

وطالب "عبد العال" وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار" بعدم توقيع أي طلبات للنواب أثناء سير الجلسة، كما طالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الوزراء.

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