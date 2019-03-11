إسكان النواب تمهل نقابة المهندسين أسبوعين لعرض مقترحاتها بشأن قانونها

منحت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس علاء والي، نقابة المهندسين، مهلة أسبوعين لتجهيز رؤيتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 لعرضها على لجنة الإسكان خلال أسبوعين للبدء في مناقشة مشروع القانون.



وأوضح المهندس علاء والي، رئيس اللجنة، في بيان، أن مشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 له أهميته ولا بد أن يكون تحت نظر اللجنة ووجهة نظر نقابة المهندسين نظرًا لكون النقابة هى الجهة المنفذة والمرتبطة بالقانون لذا لا بد أن تكون على دراية كاملة بكافة السلبيات والايجابيات بشأن القانون الحالي والنقاط التي تحتاج إلى معالجة قانونية.



ووفقًا للائحة وافقت اللجنة على إرجاء عرض ومناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة المهندسين المقدم من النائبة شيرين فراج حتى تتقدم نقابة المهندسين برؤيتها بشأن مشروع القانون المقدم.



وهنا خالفت النائبة شيرين فراج اللائحة وأصرت على مناقشة مشروع القانون، ولكن أعضاء اللجنة رفضوا بالإجماع إصرار النائبة على عرض مشروع القانون، لحين ورود رؤية ومقترحات نقابة المهندسين بشأن مشروع القانون المعروض على اللجنة.



وأكد المهندس هاني صاحي نقيب المهندسين أن نقابة المهندسين سوف تتقدم برؤية خاصة بها خلال أسبوعين من الآن لعرضه على اللجنة.



ووافقت لجنة الإسكان والمرافق على منح نقابة المهندسين مهلة أسبوعين لتجهيز رؤيتها ومقترحاتها لعرضها على اللجنة خلال أسبوعين بشأن مشروع القانون المعروض.