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ديني

علي جمعة يوضح الأسباب الحقيقية التي تدفع الإنسان للامتناع عن المحرمات

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:43 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف أن الإيمان باليوم الآخر يتحكم في سلوك الإنسان، ويتحكم في أفعاله، ويتحكم في اتخاذ قراراته فتراه يقدم على شيء -وإن كانت فيه مشقة أو فوات لذة- إذا رأى أنَّ ذلك يقربه من الجنة ويترتب عليه الثواب، وتراه يمتنع عن شيء -وإن كانت فيه لذة- ويحجم عنه؛ لأنَّه يراه يقرب إلى النار، وهذا مرتبط بقضية الإيمان بالله والإيمان بالتكليف، فلِمَ يُحجم الإنسان عن الزنا أو السرقة أو القتل؟ إنَّه يخاف الله ويأتمر بأمره.

وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: " أن القضيةُ ليست أخلاقية فقط، وليست تَفَضُّلًا من ذلك الإنسان الذي امتنع عن الزنا والفاحشة والسرقة؛ بل هي قضية الإيمان باليوم الآخر الذي ربط الله -سبحانه وتعالى- فيه الخير بالثواب، والشر بالعقاب.

وتابع جمعة: أن الإيمان باليوم الآخر يؤثر أيضًا على الحياة، ويجب أن يؤثر عليها بصورة إيجابية فالحج -مثلًا- شُرع لحفظ النفس في كل صورها، فلا ينبغي أن نحوله إلى ما يكون سببًا في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلَّا بالحق؛ حيث يجب علينا أن ندرك الزمان وما حدث فيه، والمكان وسعته، والأشخاص ومدى علمهم بدينهم، والأحوال وما طرأ عليها من تغير؛ فنحقق مقصود الشرع منه.

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