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ديني

أمين الفتوى: يجوز اعتبار شنطة رمضان من زكاة المال.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:08 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في زكاة المال أن تخرج أموالا لأنه أنفع للفقراء لأنه من حقه أن يتملك مالا وينفقه كما يشاء.

وأضاف "فخر"، في لقائه على فضائية "الناس"، أنه لو وجد المصلحة للفقير في إعطائه الزكاة عبارة عن حبوب أو عبارة عن شنطة رمضان كألا يقدر على الخروج لشراء هذه المنتجات فيجوز شرعًا.

وأشار إلى أنه يجوز مساعدة الأقارب بسداد ديونهم وتعتبر من الزكاة لأنه من الغارمين.

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