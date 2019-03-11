طالبة تحاول الانتحار في الفيوم.. ألقت بنفسها من الطابق الثاني في المدرسة

حاولت طالبة بمدرسة التجارة الثانوية بنات بمحافظة الفيوم الانتحار، بإلقاء نفسها من الطابق الثاني من المدرسة، وأصيبت بإصابات متفرقة.



وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء محمد مراد، مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث، وتبين من التحقيقات أن الطالبة تدعى "ه. أ - 17 سنة” طالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة التجارة الثانوية بنات، قامت بإلقاء نفسها من الدور الثاني بالمدرسة، وأصيبت ببعض الإصابات المتفرقة.



كما تبين من التحقيقات أن الطالبة تعاني من مرض نفسي منذ فترة، ولم تتهم أحدا بالتسبب في حدوث الواقعة، وتحرر مجضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.