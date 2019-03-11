أزمة غياب النواب تتجدد بجلسة البرلمان..وعبد العال يناشد الأغلبية بالحل

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، الإثنين، تكرار أزمة تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، وعدم توافر الثلثين للتصويت علي مشروعات القوانين المطلوب الموافقة عليها نهائيا، رغم التهديدات التى أطلقها رئيس المجلس فى الماضي بنشر أسماء المتغيبين في وسائل الإعلام.





وكان من المنتظر أن يتم التصويت نهائيا علي مشروعات قوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب واتحاد الصناعات ومخالفات البناء، وسبق لعبدالعال بجلسة الأحد المطالبة للنواب بالحضور بشكل مكثف"، فيما ناشد عبد العال إئتلاف دعم مصر بضرورة الحرص علي توفير ثلثي أعضاء المجلس بالجلسة لاستكمال الأعمال البرلمانية، فيما داعب الأعضاء بقوله:" هنعمل جائزة لأكبر محافظة بتحضر....ومحافظة القاهرة أقل محافظة بيحضر منها نواب".





وقال عبد العال لرئيس ائتلاف دعم مصر: "لازم الناس تحضر وأعملوا جزاءات وعقوبات في الائتلاف عشان النواب يحضروا"، بينما استمر الوضع أكثر من ربع ساعة حتى اكتمل النصاب وبدأت فعاليات الجلسة العامة وتم التصويت علي المشروعات المطلوبة.



